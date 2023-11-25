2023-11-25T16:06:44+03:00
2023-11-25T16:06:44+03:00
2023-11-25T16:06:44+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231125/842373088.html
Товарооборот России и Турции вырос в физическом объеме на 49,8 процента
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. Товарооборот России и Турции в январе-октябре 2023 года увеличился на 49,8% в физическом объеме, сообщило правительство РФ. "По итогам 2022 года Турция заняла второе место среди... ПРАЙМ, 25.11.2023
бизнес, экономика, новости, россия, турция, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот России и Турции в январе-октябре 2023 года увеличился на 49,8% в физическом объеме, сообщило правительство РФ.
"По итогам 2022 года Турция заняла второе место среди внешнеторговых партнеров России, двусторонний товарооборот вырос почти в два раза — на 85,8%. В январе — октябре 2023 года (по сравнению с тем же уровнем прошлого года) российско-турецкий товарооборот увеличился на 49,8% в физическом объеме", — говорится в сообщении.
Ранее в субботу вице-премьер РФ Александр Новак совместно с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом и министром торговли страны Омером Болатом встретились в рамках 18-го заседания межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.