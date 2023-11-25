МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот России и Турции в январе-октябре 2023 года увеличился на 49,8% в физическом объеме, сообщило правительство РФ. Россия и Турция ждут рекордных показателей по туризму

"По итогам 2022 года Турция заняла второе место среди внешнеторговых партнеров России, двусторонний товарооборот вырос почти в два раза — на 85,8%. В январе — октябре 2023 года (по сравнению с тем же уровнем прошлого года) российско-турецкий товарооборот увеличился на 49,8% в физическом объеме", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу вице-премьер РФ Александр Новак совместно с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом и министром торговли страны Омером Болатом встретились в рамках 18-го заседания межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.