МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Производство первых в России безэкипажных катеров (морских дронов) уже началось, собраны первые водометные движители, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. Белоусов назвал число российских компаний, производящих дроны

"Мы уже приступили к их производству. На нашей производственной площадке собраны первые водометные движители для таких морских дронов", — сказал он.

По словам собеседника агентства, первые морские дроны поставят Министерству обороны и испытают в зоне спецоперации до конца года.

Даниленко подчеркнул, что катера могут развивать скорость до 80 километров в час, проплывать свыше 200 километров, а также перевозить взрывчатку, которая весит до 600 килограммов.

KMZ — предприятие российского оборонно-промышленного комплекса. Завод специализируется на создании катеров для ФСБ, МЧС, Росгвардии и других силовых структур.

Полностью интервью Даниленко будет опубликовано на сайте РИА Новости в 11.00 мск.