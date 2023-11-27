2023-11-27T09:13:00+03:00
2023-11-27T10:00:19+03:00
2023-11-27T09:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231127/842376667.html
В России запустили производство первых морских дронов для ВС
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Производство первых в России безэкипажных катеров (морских дронов) уже началось, собраны первые водометные движители, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга... ПРАЙМ, 27.11.2023
макроэкономика, впк, экономика, новости, россия, дроны, вс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/88/841448877.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/88/841448877.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/88/841448876.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/88/841448876.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/88/841448864.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/88/841448864.jpg
https://1prime.ru/transport/20230806/841307799.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Производство первых в России безэкипажных катеров (морских дронов) уже началось, собраны первые водометные движители, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
"Мы уже приступили к их производству. На нашей производственной площадке собраны первые водометные движители для таких морских дронов", — сказал он.
По словам собеседника агентства, первые морские дроны поставят Министерству обороны и испытают в зоне спецоперации до конца года.
Даниленко подчеркнул, что катера могут развивать скорость до 80 километров в час, проплывать свыше 200 километров, а также перевозить взрывчатку, которая весит до 600 килограммов.
KMZ — предприятие российского оборонно-промышленного комплекса. Завод специализируется на создании катеров для ФСБ, МЧС, Росгвардии и других силовых структур.
Полностью интервью Даниленко будет опубликовано на сайте РИА Новости в 11.00 мск.