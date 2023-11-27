МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Выплачивая обязательный налог на сверхприбыли — так называемый windfall tax — крупный бизнес норовит отделаться малой кровью: заплатить до конца года по пониженной ставке 5% вместо 10% намерены три четверти всех компаний, которых касается этот сбор, пишут "Известия". А кое-кто и вовсе может перенести выплату на следующий год. Подсчитано, сколько может принести бюджету налог на прибыль организаций

Windfall tax, или налог на неожиданную прибыль — буквально переводится с английского, как "налог на доход, принесенный ветром". Он применяется в тех случаях, когда компании или секторы экономики внезапно получают прибыль выше средней или ожидаемой, а государству нужны деньги. Эта практика в разное время применялась на Западе в отношении сырьевых, энергетических и военных компаний.

Теперь и российскому бизнесу пришло время делиться. Налог на прибыль затронет крупные компании, чья прибыль за последние два года превысила 1 миллиард рублей. Ставка 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы, но до 30 ноября можно заплатить со скидкой — ставка упадет до 5%.

Однако из ожидаемых Минфином 300 миллиардов рублей от windfall tax в бюджет пока прибыло лишь 40 миллиардов. До конца года фактически остался лишь месяц, но министерство уповает на то, что основные налоговые выплаты приходятся на ноябрь-декабрь. В Торгово-промышленной палате ожидают, что в совокупности сборы составят порядка 250 миллиардов рублей.

Согласно проведенному изданием опросу, представители крупного бизнеса, которые подпадают под windfall tax, охотно пользуются скидкой. Так, "Норникель" и HeadHunter заявили, что уже перечислили в бюджет деньги по сниженной ставке. Сделать то же самое в оставшиеся несколько дней пообещали в Сбере и "Россетях".

Вероятно, и многие другие постараются успеть заплатить с дисконтом. Вместе с тем, ряд компаний, которым до конца года необходима рублевая ликвидность, а занимать по новым ставкам слишком накладно, предпочтут внести платеж позже, но "по полной". Поэтому, возможно, к концу года намеченный Минфином план может быть выполнен и даже перевыполнен, надеются эксперты издания.

В рамках бюджета 300 миллиардов рублей — не так много: это примерно 1% от запланированных на 2023 год доходов. Однако при ожидаемом дефиците в три триллиона рублей это будет неплохим подспорьем. Ранее глава Минфина Антон Силуанов обещал, что собранные средства пойдут на решение демографических проблем.