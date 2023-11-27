МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Разворот торговли России на Восток уже произошел, на страны Азии приходится около 70% общего товарооборота РФ, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Внешняя торговля России претерпела структурную перестройку, отметил Орешкин

"Так называемый разворот РФ на Восток произошел, о чем свидетельствуют показатели российской внешней торговли. По данным ФТС, на торговлю с Азией сегодня приходится порядка 70% общего товарооборота России", — сказал он в ходе работы форума "Примаковские чтения".

В это же время, по его словам, сотрудничество с Европой неуклонно сокращается.

"Экспорт в Европу за 9 месяцев этого года снизился на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт из Европы упал на 10%. Экспорт в Азию вырос на 10%, импорт из Азии – на 40%", — подчеркнул Катырин.

Таким образом, по его мнению, сегодня для России складывается новая конфигурация рынков, новая география, а в среднесрочной перспективе примерно так все и сохранится.

"В связи с этим в числе основных задач, которые мы, как система торгово-промышленных палат, ставим перед собой, я бы назвал расширение сотрудничества с деловыми сообществами стран СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС; государств Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", — заключил глава ТПП РФ.