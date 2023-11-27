МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Комитет по экономическим вопросам Палаты лордов призывает к существенным изменениям в работе Банка Англии после ошибок в проведении денежно-кредитной политики и неверно спрогнозированном в 2021 году "временном" характере высоких темпов инфляции. В Британии раскрыли причину проблем Украины

"Спустя 25 лет после того, как Банк Англии получил операционную независимость, настало время подвести итоги. Мы придерживаемся мнения, что независимость должна быть сохранена, однако необходимы реформы для повышения эффективности работы Банка и усиления его подотчетности парламенту", — приводятся слова главы комитета Джеймса Бриджеса в тексте опубликованного комитетом доклада по деятельности регулятора.

Авторы доклада увидели возможные причины неудач Центробанка Англии в нехватке "интеллектуального разнообразия", из-за чего не были адекватно использованы методы моделирования и прогнозирования.

Кроме того, члены комитета обеспокоены, что на фоне расширения полномочий Банка он будет хуже справляться со своими основными задачами по борьбе с инфляцией и обеспечению финансовой стабильности, из-за чего в Палате лордов призывают правительство к сокращению полномочий регулятора.

"Учитывая полномочия, которыми наделены неизбираемые должностные лица Банка, парламент должен проводить проверку полномочий, эффективности и деятельности Банка каждые пять лет. Независимость и подотчетность должны идти рука об руку. В настоящее время мы страдаем от дефицита демократии", — отметил глава комитета.