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Дерипаска раскрыл, почему экономика Великобритании "трещит по швам"
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Экономика Великобритании "трещит по швам", что является результатом работы политиков во главе с Борисом Джонсоном, заявил российский бизнесмен, миллиардер и предприниматель Олег... ПРАЙМ, 27.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Экономика Великобритании "трещит по швам", что является результатом работы политиков во главе с Борисом Джонсоном, заявил российский бизнесмен, миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска.
По словам бизнесмена, министр финансов Джереми Хант крайне недоволен сокращением инвестиций в британскую экономику.
"Ах, какая неожиданность. А когда клоун Джонсон с прихлебателями на коксе после вечеринок разжигали войну в Европе и нарушали собственные законы и правила уважительного отношения к инвесторам — об этом не хватило ума подумать", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Ранее миллиардер заявил, что экономика Германии также столкнется с проблемами, так как скачок цен на энергетику, дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг заставят некогда цветущую европейскую экономику выйти на паперть с протянутой рукой.
Европейские страны в 2022 году столкнулись с серьезным энергетическим кризисом, который вызвали санкции, введенные против России.