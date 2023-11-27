МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Экономика Великобритании "трещит по швам", что является результатом работы политиков во главе с Борисом Джонсоном, заявил российский бизнесмен, миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска. Дерипаска раскрыл, что охладит военный пыл США

По словам бизнесмена, министр финансов Джереми Хант крайне недоволен сокращением инвестиций в британскую экономику.

"Ах, какая неожиданность. А когда клоун Джонсон с прихлебателями на коксе после вечеринок разжигали войну в Европе и нарушали собственные законы и правила уважительного отношения к инвесторам — об этом не хватило ума подумать", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Ранее миллиардер заявил, что экономика Германии также столкнется с проблемами, так как скачок цен на энергетику, дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг заставят некогда цветущую европейскую экономику выйти на паперть с протянутой рукой.

Европейские страны в 2022 году столкнулись с серьезным энергетическим кризисом, который вызвали санкции, введенные против России.