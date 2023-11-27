МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Страны BRICS запустили свою платежную платформу, которая уже оказывает давление на долларовые платежи во всем мире, пишет турецкая Duvar. БРИКС значительно превосходит G7 по размеру экономик, напомнил Сакс

Сегодня в международных транзакциях доминирует долларовый SWIFT, однако альтернативная платежная платформа развивающихся стран уже вызывает беспокойство у Запада.

BRICS Pay задумана для упрощения платежей, торговых транзакций между странами-членами БРИКС. Еще недавно некоторые экономисты говорили про нее как про "несбыточную мечту". Одна из целей BRICS Pay — торговля без препятствий между странами союза и их компаниями, совершение транзакций в on-line режиме (она использует блокчейн). Кроме того, эта платежная система позволит как можно дальше отойти от использования доллара в расчетах, что снизит политическое и экономическое давление на развивающиеся страны со стороны США и их союзников.

Сегодня уже есть результаты. Госбанк Индии сделал мобильное приложение на базе BRICS Pay для трансграничных транзакций. Российские Сбер и ВТБ стали партнерами платежной платформы, китайские Bank of China, ICBC и Китайской Народной Республики, бразильский Petrobras интегрировали BRICS Pay в свои системы. Все финансовые операции, которые совершаются по BRICS Pay обрабатываются в Новом банке развития (банке БРИКС). Все за свои: Россия и БРИКС задумали новый доллар

Недавно к BRICS Pay присоединился британский банк Standard Chartered, чтобы его клиенты смогли осуществлять транзакции в страны БРИКС. Этому примеру последуют, вероятно, и другие западные банки, поскольку к BRICS Pay подключены финансовые гиганты стран с наиболее сильно развивающимися экономиками.

Сегодня речи о прямых угрозах, признанной в мире SWIFT, не идет, никто в БРИКС специально не настаивает на том, чтобы западную платформу бойкотировали или проводить платежи только через BRICS Pay. Но в дальнейшем BRICS Pay будет расширяться: включать другие национальные валюты в странах БРИКС и за пределами объединения. И американской валюте уже будет не так удобно царствовать в финансовом мире, как раньше.

По итогам первого квартала 2023 года на доллар приходится 60 процентов всех мировых резервов (эквивалент 6,58 триллиона долларов). В евро держится 20 процентов валютных резервов стран — 2,20 триллиона, 609 миллиардов — в японских иенах, 541 миллиард — в фунтах стерлингов, 288 миллиардов — в юанях. С учетом отхода от монополярности мира и к движению к нескольким центрам политической и финансовой силы, эти валютные доли могут измениться. Деньги утекают прочь: на что Россия променяла SWIFT

Начало конфликта России и Украины, отключение России от системы SWIFT, а также заморозка и угрозы конфискации российских активов (как государственных, так и частных), насторожили другие развивающиеся экономики. Многие не хотят зависеть от давления западных стран, поэтому стали искать другие возможности. BRICS Pay в данный момент выступает в качестве щита от западных санкций.

Блок БРИКС состоит сейчас из пяти стран, но с 2024 года благодаря новым членам может стать более значимым экономическим и политическим центром. И Западу придется с этим считаться, резюмирует издание.

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