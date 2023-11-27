Хабек: замедление экономики ФРГ может составить 0,5% из-за кризиса с бюджетом
БЕРЛИН, 27 ноя — ПРАЙМ. Германию ожидает замедление темпов роста экономики на 0,5% в случае невозможности пополнить фонд по защите климата, заявил глава министерства экономики страны Роберт Хабек на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года.
"По причине одного лишь выпадения 60 миллиардов евро из климатического фонда мы ожидаем, что в следующем году замедление темпов роста (экономики — ред.) составит 0,5%", — заявил Хабек в понедельник после встречи с министрами экономики федеральных земель в Берлине.
По его словам, этот эффект может продлиться в более слабом проявлении в 2025 и 2026 годах, вследствие чего правительству необходимо сейчас "защищать саму суть экономики Германии".
В пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер, ранее уже объявивший о заморозке бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года, заявил, что государственное финансирование мер по удержанию цен на энергоносители и электричество будет прекращено с января 2024 года.
Мера о заморозке бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года коснется почти всего бюджетного ассигнования различных ведомств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.
По планам правительства, в фонд по защите климата и климатической трансформации должны были быть заложены 211 миллиардов евро на развитие водородных и полупроводниковых технологий, утепление зданий в целях экономии энергоносителей и декарбонизацию промышленности. На эти цели Берлин намерен был потратить уже в 2024 году 58 миллиардов евро из упомянутого фонда, а также 54 миллиарда евро из госбюджета на прокладку оптоволоконных линий, модернизацию ж/д и дорожных инфраструктур.
https://1prime.ru/state_regulation/20231127/842383219.html