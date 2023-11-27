БЕРЛИН, 27 ноя — ПРАЙМ. Германию ожидает замедление темпов роста экономики на 0,5% в случае невозможности пополнить фонд по защите климата, заявил глава министерства экономики страны Роберт Хабек на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Шольцу несдобровать. В бюджете Германии обнаружена гигантская дыра

"По причине одного лишь выпадения 60 миллиардов евро из климатического фонда мы ожидаем, что в следующем году замедление темпов роста (экономики — ред.) составит 0,5%", — заявил Хабек в понедельник после встречи с министрами экономики федеральных земель в Берлине.

По его словам, этот эффект может продлиться в более слабом проявлении в 2025 и 2026 годах, вследствие чего правительству необходимо сейчас "защищать саму суть экономики Германии".

В пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер, ранее уже объявивший о заморозке бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года, заявил, что государственное финансирование мер по удержанию цен на энергоносители и электричество будет прекращено с января 2024 года.

Мера о заморозке бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года коснется почти всего бюджетного ассигнования различных ведомств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.

По планам правительства, в фонд по защите климата и климатической трансформации должны были быть заложены 211 миллиардов евро на развитие водородных и полупроводниковых технологий, утепление зданий в целях экономии энергоносителей и декарбонизацию промышленности. На эти цели Берлин намерен был потратить уже в 2024 году 58 миллиардов евро из упомянутого фонда, а также 54 миллиарда евро из госбюджета на прокладку оптоволоконных линий, модернизацию ж/д и дорожных инфраструктур.