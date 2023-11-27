2023-11-27T17:29:09+03:00
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2023-11-27T17:29:09+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20231127/842385104.html
Минфин выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций
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Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2026 году на 6,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 27.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, минфин, купон, евробонды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2026 году на 6,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 6,3 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов)".
Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.