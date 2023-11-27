МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2026 году на 6,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин может обязать глав регионов лично отвечать за дефицит бюджета

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 6,3 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов)".

Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.