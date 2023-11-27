МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Правительство Германии утвердило проект дополнительного бюджета на 2023 год, надобность в котором возникла из-за бюджетного кризиса, спровоцированного решением конституционного суда ФРГ об изъятии 60 миллиардов евро, сообщило министерство финансов страны. СМИ: Германия согласилась удвоить помощь Украине на 2024 год

"Федеральный кабинет министров сегодня одобрил проект принятия дополнения к федеральному бюджету на 2023 год", — говорится в заявлении минфина.

Кроме того, сообщается, что правительство предлагает парламенту объявить исключительную чрезвычайную ситуацию на этот год.

"Это не приведет к принятию новых долгов, а просто поместит средства, которые уже были использованы для борьбы с кризисом, на надежную правовую основу", — добавляет минфин.

Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.

Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.

Отсрочить действие "долгового тормоза", и, тем самым, снова получить доступ к дополнительной нагрузке на бюджет правительство сможет в том случае, если постфактум объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год или проведёт реформу законодательной базы.