МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Британская семья теперь тратит на жизнь на 600 фунтов (около 67 тысяч рублей) больше, пишет The Guardian. Глобальное потепление побило рекорды

Расходы увеличены из-за резкого роста цен на электроэнергию и климатического кризиса за последние два года.

Погодные условия, которые, как эксперты считают, экстремально поменялись в последние годы, стали причиной около 33 процентов от всей инфляции цен на продукты в текущем году. В 2024 году влияние будет еще больше.

Глобальное потепление напрямую способствует кризису стоимости жизни, говорят эксперты. Аналитик ECIU Том Ланкастер, отмечает, что изменение климата наносит ущерб мировому производству продуктов питания, что неизбежно ведет к росту цен в магазинах. В 2022 и 2023 годах глобальное потепление увеличило средний счет британской семьи за еду на сумму, эквивалентную шести еженедельным покупкам.

Согласно анализу, стоимость климатического кризиса (то есть рост цен из-за потепления) выросла со 171 фунта стерлингов в 2022 году до 192 фунтов стерлингов в 2023 году. Цены на продукты и напитки достигли пика в годовом исчислении почти в 20 процентов в начале этого года.

В 2022 году засуха в Великобритании ударила по производству основных продуктов питания — картофеля и лука. В 2023 году по стране прошли несколько штормов, которые затопили урожай, а сентябрь и вовсе оказался самым жарким за всю историю наблюдений. СМИ предрекло Америке новый удар с неожиданной стороны

Все это происходит на фоне Эль-Ниньо (повышение средней температуры воды в тихом океане), которое. Основные продукты питания, включая сахар, рис и помидоры, пострадали от засухи в Индии, оливковое масло подорожало на 50 процентов после двух лет засухи и волн жары в Испании и других крупных экспортерах южной Европы.

Ситуация может ухудшиться в следующем году, поскольку погодная система Эль-Ниньо может привести к более суровой погоде и дальнейшему росту цен на продукты питания.