МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% – до 19242 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В Кремле рассказали, как Путин добирался на работу на фоне снегопада

Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%).

Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников.

Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) — 19,7 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений —126,4 миллиарда рублей.