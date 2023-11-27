2023-11-27T19:47:13+03:00
2023-11-27T19:47:13+03:00
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Путин подписал закон о повышении МРОТ
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% – до 19242 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального... ПРАЙМ, 27.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% – до 19242 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%).
Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников.
Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) — 19,7 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений —126,4 миллиарда рублей.