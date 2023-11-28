МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает снизить ценовой порог рассматриваемых центральным аппаратом госзакупок до 700 миллионов рублей с 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. ФАС указала на доминирующее положение "Яндекс Такси" на рынке

"ФАС предлагает снизить ценовой порог рассматриваемых центральным аппаратом закупок до 700 миллионов рублей. Сейчас он составляет 1 миллиард рублей. Нововведение может затронуть жалобы и обращения для проведения внеплановых проверок и включения информации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)", — указывается в сообщении.

Также служба предлагает передавать для рассмотрения в свой центральный аппарат жалобы, обращения или информацию для проведения внеплановых проверок соответствия действий банков, госкорпорации ВЭБ.РФ, региональных гарантийных организаций требованиям законодательства о контрактной системе.

Эти предложения содержаться в соответствующем проекте документа, который размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

"Принятие документа позволит усилить контроль службы за рассмотрением соответствующих жалоб и документов. Кроме того, указанные нормы направлены на решение существующих проблем при рассмотрении жалоб и позволят унифицировать нормативные акты в соответствии с действующими положениями законодательства", — считает ФАС.