МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает снизить ценовой порог рассматриваемых центральным аппаратом госзакупок до 700 миллионов рублей с 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. 

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"ФАС предлагает снизить ценовой порог рассматриваемых центральным аппаратом закупок до 700 миллионов рублей. Сейчас он составляет 1 миллиард рублей. Нововведение может затронуть жалобы и обращения для проведения внеплановых проверок и включения информации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)", — указывается в сообщении.

Также служба предлагает передавать для рассмотрения в свой центральный аппарат жалобы, обращения или информацию для проведения внеплановых проверок соответствия действий банков, госкорпорации ВЭБ.РФ, региональных гарантийных организаций требованиям законодательства о контрактной системе.

Эти предложения содержаться в соответствующем проекте документа, который размещен на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

"Принятие документа позволит усилить контроль службы за рассмотрением соответствующих жалоб и документов. Кроме того, указанные нормы направлены на решение существующих проблем при рассмотрении жалоб и позволят унифицировать нормативные акты в соответствии с действующими положениями законодательства", — считает ФАС.