МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила предложение о запрете продажи алмазов из России и направит его на рассмотрение стран-членов Евросоюза, сообщает Agence France Press. Раскрыто, как санкции на алмазы отразятся на цене "ювелирки" для россиян

По данным агентства, предложение включает новый пакет антироссийских санкций, в котором представлены новые списки персональных ограничений для более чем 120 человек, экспортные санкции, в том числе на алмазы, и меры по контролю над ценами на российскую нефть.

Если все 27 стран-членов Евросоюза одобрят запрет единогласно, предложение будет одобрено в ближайшие дни, подчеркнули в издании.

В агентстве отметили, что законопроект затронет торговлю российскими алмазами, а также алмазами, экспортируемыми из России. Запрет на алмазы, которые обрабатываются в третьих странах, будет вводиться поэтапно, с марта по сентябрь 2024 года.

В свою очередь, в России высказали уверенность в том, что страна справится с санкционным давлением Запада, и отметили неэффективность антироссийских санкций. Президент Владимир Путин заявил, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.