ПЕКИН, 28 ноя — ПРАЙМ. Сбой в работе глобальных цепочек поставок связан с чрезмерной концентрацией в торговых отношениях и производстве небольшого набора продуктов, проблему может решить диверсификация логистических цепочек, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Премьер КНР заявил о риске фрагментации мировой экономики

"Шоки, вызванные пандемией COVID-19, ситуацией на Украине и перебоями в поставках, выявили уязвимости в организации глобальных производственных сетей. Многие обвиняют в сбоях экономическую глобализацию и призывают к созданию надежных цепочек поставок, позволяющих производить и строить все что угодно или почти все, делясь прибылью с небольшой группой партнеров. Однако в реальности проблемы, с которыми мы столкнулись, связаны не столько с самой по себе торговлей, сколько с чрезмерной концентрацией в торговых отношениях и производстве небольшого набора продуктов", — сказала Оконджо-Ивеала в своем видео-выступлении на China International Supply Chain Expo (CISCE) в Пекине.

Конечно, отметила она, прагматизм диктует необходимость стимулировать производство в некоторых секторах и географических регионах, особенно из соображений национальной безопасности.

"Но если страны пойдут по пути масштабного стимулирования производства, они не просто откажутся от повышения производительности, которое приходит со специализацией, объемами и торговлей, они увеличат концентрацию поставок, что сделает их менее устойчивыми к различным локальным шокам, таким как землетрясения, засуха и жара", — сказала Оконджо-Ивеала.

По словам главы ВТО, лучший способ добиться устойчивости поставок — расширение географии цепочек поставок и их диверсификация.

Выставка China International Supply Chain Expo (CISCE) впервые проходит в Китае с 28 ноября по 2 декабря, в общей сложности в ней принимают участие 515 компаний из Китая и других стран. Выставочная площадь составляет 100 тысяч квадратных метров. Пространство разделено на тематические зоны, посвященные, в частности, зеленым технологиям в сельском хозяйстве, чистой энергетике, цифровым технологиям, здоровому образу жизни. На выставке представлены стенды компаний из таких стран, как США, Япония, Великобритания, Германия, Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Австралия, Сингапур, Южная Корея, Венгрия, Турция и других.