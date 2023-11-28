СИРИУС, 28 ноя — ПРАЙМ. Преодолевший американские санкции Иран заслужил самого глубокого уважения, заявил президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Экономист объяснил общий смысл "вопля Чехии"

Эксперт принял участие в III Конгрессе молодых ученых. На мероприятии также присутствовал замдиректора Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), директор Исследовательского института ядерных наук и технологий Сейед Фекхи, который рассказал о развитии ядерной энергетики в стране. По словам иранского специалиста, санкции США позволили Тегерану обеспечить суверенитет, а также дали возможность укрепить партнерство с Москвой.

Ковальчук напомнил, что Иран находится под американскими ограничениями более 40 лет, сумел с ними справиться.

"И народ Ирана достоин самого глубокого уважения", — заключил он.