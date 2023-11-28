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https://1prime.ru/state_regulation/20231128/842397370.html
Ковальчук выразил уважение преодолевшему санкции США Ирану
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Преодолевший американские санкции Иран заслужил самого глубокого уважения, заявил президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил... ПРАЙМ, 28.11.2023
экономика, новости, иран, сша, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИРИУС, 28 ноя — ПРАЙМ. Преодолевший американские санкции Иран заслужил самого глубокого уважения, заявил президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Эксперт принял участие в III Конгрессе молодых ученых. На мероприятии также присутствовал замдиректора Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), директор Исследовательского института ядерных наук и технологий Сейед Фекхи, который рассказал о развитии ядерной энергетики в стране. По словам иранского специалиста, санкции США позволили Тегерану обеспечить суверенитет, а также дали возможность укрепить партнерство с Москвой.
Ковальчук напомнил, что Иран находится под американскими ограничениями более 40 лет, сумел с ними справиться.
"И народ Ирана достоин самого глубокого уважения", — заключил он.