МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Система, которую канцлер Германии Олаф Шольц выстроил, чтобы бороться с кризисом в экономики, с которым столкнулась Германия в последние год, "разорвалась в клочья", пишет Financial Times. Германия лишила Украину самого важного из-за "дыры" в бюджете

Ранее в ноябре Конституционный суд Германии изъял из бюджета 60 миллиардов евро по иску оппозиционного блока. Он постановил, что правительство нарушило конституцию страны, когда использовало средства не по назначению.

Правительство Шольца планировало привлекать внебюджетные средства в Фонд экономической стабилизации (WSF), в том числе — предоставить ему кредитные линии в размере 200 миллиардов евро, а затем использовать фонд для субсидирования цен на электроэнергию и газ для немецких компаний и потребителей.

Средства фонду были предоставлены. Суд обнаружил, что в 2022 году из фонда выплатили только 30 миллиардов, остальная сумма была перенесена на 2023 год. Он посчитал, что это нарушает основной принцип использования заемных средств в 2022 году.

Кроме того, Конституционный суд решил, что в 2021 году средства фонда были перераспределены не по назначению: было выделено 60 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом, но они были направлены на экологические проекты. Шольцу несдобровать. В бюджете Германии обнаружена гигантская дыра

До конца года суд заморозил работу Фонда экономической стабилизации. Также появились вопросы к тому, за счет чего будут реализованы планы правительства по расходам на 2024 год и каким образом финансировать военную помощь Украине.

Система Шольца опиралась на внебюджетные средства, и теперь она рухнула как карточный домик, резюмирует издание.