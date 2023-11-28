МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. США были главной спасительной силой Украины на протяжении полутора лет, но сегодня она стала практически главной головной болью для Киева: Америка устала, пишет британский The Economist. "Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО

Средства, которые Украина уже получила от Америки, иссякают, а затяжные обсуждения новой помощи в Конгрессе не дают возможность получить новую.

Сейчас вообще не ясно, будет ли новая помощь в будущем в принципе. Сегодня США пытаются экономить, к тому же часть внимания отвлекает конфликт в секторе Газа.

Финансами Америки распоряжается Конгресс (там главные представители из Республиканской партии). С сентября 2023 года конгрессмены уже дважды принимали временные резолюции, чтобы не допустить закрытия федерального правительства, при этом дважды исключали новую помощь Украине.

Сенаторы делают попытки добиться помощи для Киева хотя-бы в декабре, но пока это призрачно: в начале следующего года опять существует угроза прекращения работы. К тому же партии никак не могут найти общего языка по Украине.

Если до Рождества (25 декабря) они не договорятся, то Украине придется ждать финансовой помощи не раньше президентских выборов 2024 года, которые пройдут в ноябре. Если победит Дональд Трамп, то шансы на деньги могут быть равны нулю.

По оценкам американских политиков, с февраля 2022 года Америка предоставила Украине помощь на сумму 75 миллиардов долларов (Европа в целом дала более 100 миллиардов). Но США больше финансируют именно военную помощь (на 44 миллиарда долларов). Сейчас Пентагон говорит, что у него осталось только 5 миллиардов, которые они могут предоставить в виде оружия из собственных арсеналов.

Пакеты помощи Украине резко сокращаются: если в январе 2023 года один пакет был в сумме 5 миллиардов долларов, то в октябре он составил 350 миллионов, а в декабре — 250 миллионов долларов. Украина неожиданно теряет союзника в Европе

Жозеп Боррель, глава евродипломатии, призывает страны ЕС помочь Америке и увеличить поддержку Украине. Германия уже обещала удвоить помощь в 2024 году — до 8,5 долларов (хотя бюджет страны сегодня испытывает большие сложности из-за решения Конституционного суда). Нидерланды, Финляндия и Литва объявили о новых пакетах военной помощи Киеву. При этом в Голландии победил Герт Вилдерс и его крайне правая Партия свободы, которая выступает против поддержки Украины. Новое правительство Словакии уже прекратило военную помощь.

Если не будет помощи от США, то европейцы могут и не в полной мере стараться ради победы Украины, опасаются в Киеве.

Без поддержки американцев Украина не сможет организовать еще одно масштабное контрнаступление. Она может больше использовать беспилотники, но все равно вынуждена будет окапываться в обороне, резюмирует издание.

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