МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Возглавляемый Эльвирой Набиуллиной ЦБ достойно встретил первую волну западных санкций против России, а в дальнейшем принимал взвешенные и своевременные решения, что и помогло ему стать "разрушителем" планов заморозить экономику страны, прокомментировали РИА Новости эксперты компании по управлению активами Anderida Financial Group. На Западе назвали Набиуллину "наиболее влиятельной персоной за год"

Издание Politico назвало Набиуллину главным "разрушителем" года за денежно-кредитную политику российского Центробанка, во многом благодаря которой удалось предотвратить последствия беспрецедентных санкций для страны.

"Разрушителем" именно в ключе планов Запада и США и их желания заморозить экономику России вследствие введенных санкций. Однако, как показывает реальность, российская экономика выстояла и не ушла в стагнацию, в том числе благодаря оперативным, взвешенным и своевременным решениям Банка России", — говорят эксперты.

Они отмечают, что определенную роль сыграл и опыт предыдущих кризисов — кризис 1998 года, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, а также санкции против России в 2014 году. Поэтому ЦБ сразу, чтобы спасти банковскую систему, повысил ключевую ставку до 20% годовых, ввел валютные ограничения.

"В итоге оттока средств не произошло, что стало первой победой, паника прошла, а спрос на вклады повысился. Далее уже было проще реагировать на вызовы, так как первый вызов был встречен достойно", — заключили аналитики.