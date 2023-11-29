AFT: Банк России стал "разрушителем" санкций, достойно встретив их первую волну
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Возглавляемый Эльвирой Набиуллиной ЦБ достойно встретил первую волну западных санкций против России, а в дальнейшем принимал взвешенные и своевременные решения, что и помогло ему стать "разрушителем" планов заморозить экономику страны, прокомментировали РИА Новости эксперты компании по управлению активами Anderida Financial Group.
Издание Politico назвало Набиуллину главным "разрушителем" года за денежно-кредитную политику российского Центробанка, во многом благодаря которой удалось предотвратить последствия беспрецедентных санкций для страны.
"Разрушителем" именно в ключе планов Запада и США и их желания заморозить экономику России вследствие введенных санкций. Однако, как показывает реальность, российская экономика выстояла и не ушла в стагнацию, в том числе благодаря оперативным, взвешенным и своевременным решениям Банка России", — говорят эксперты.
Они отмечают, что определенную роль сыграл и опыт предыдущих кризисов — кризис 1998 года, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, а также санкции против России в 2014 году. Поэтому ЦБ сразу, чтобы спасти банковскую систему, повысил ключевую ставку до 20% годовых, ввел валютные ограничения.
"В итоге оттока средств не произошло, что стало первой победой, паника прошла, а спрос на вклады повысился. Далее уже было проще реагировать на вызовы, так как первый вызов был встречен достойно", — заключили аналитики.
https://1prime.ru/state_regulation/20231129/842402172.html