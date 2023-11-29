МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский госдолг увеличился на 11,6% за девять месяцев текущего года, однако благодаря заемным средствам удалось вдвое сократить дефицит бюджета, сообщают РИА Новости со ссылкой на источники. Россия увеличила вложения в госдолг США

Отмечается, что, при заметном росте, госдолг все же остается в пределах 20% ВВП. Россия, по данным Счетной палаты, все еще находится среди государств с самым низким показателем госдолга.

Как сообщили в Минфине, итоговый дефицит российского бюджета оценивается в один процент от ВВП. По словам главы ведомства Антона Силуанова, таких показателей удалось достичь в том числе благодаря хорошим ненефтегазовым доходам.

Кроме того, российская экономика остается привлекательной для инвесторов, поэтому инвестиции пополняют бюджет. По с мнению экспертов, сейчас особенно привлекательны облигации федерального займа.

В свою очередь доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев объясняет умеренный рост госдолга невысоким дефицитом бюджета. Он добавил, что несмотря на санкционное давление со стороны Запада, российские власти финансируют важные проекты и отрасли, что создает благоприятные условия для развития экономики. В этой связи Тимофеев оценивает рост госдолга положительно.

Он добавляет, что Москве не стоит опасаться потери инвестиционной привлекательности, так как из-за давления на рубль производство в России остается в выгодном положении, что заставляет зарубежные корпорации задуматься о сотрудничестве.