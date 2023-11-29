МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Япония считает сотрудничество России и Китая одной из главных угроз безопасности, сообщает гонконгская South China Morning Post. Япония в октябре нарастила импорт овощей из России на 60,6%

Аналитики японского Национального института оборонных исследований (NIDS) недавно подготовили доклад о стратегии Китая в области безопасности в 2024 году. Они полагают, что Россия и Китай способны с успехом противостоять США и их союзникам, даже установить новый миропорядок, в котором баланс сил будет склоняться в их пользу.

Для Токио такая перспектива превращается в главный страх — Москва и Пекин могу стать военными союзниками. В докладе говорится, что в течение ближайших десяти лет соперничество между США и блоком Россия-Китай будет нарастать. Как отметили исследователи, главы стран Владимир Путин и Си Цзиньпин отложили свои разногласия, чтобы объединить силы и бросить вызов текущему миропорядку во главе с Америкой.

По мнению японцев, Китай уже заявляет о претензиях на территории в Южно-Китайском море и в других местах, в том числе — Тайвань. Российские военно-морские и авиационные подразделения в свою очередь действуют вблизи японских территорий. При этом совместные учения военных кораблей России и Китая в Японском море вызвали наибольшую тревогу в Стране восходящего солнца. Россия прекратит действие договора с Японией по сокращению ядерного оружия

Аналитики заключают, что Токио должен работать над дельнейшим укреплением своего оборонного потенциала. В том числе, за счет укрепления сотрудничества с США, у которых есть сдерживающие силы, в том числе ядерные. Япония также должна более активно работать над экономическими взаимоотношениями со странами Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, расширять общие интересы с ними.

В докладе добавляется, что вывод американских войск из региона станет намного опаснее, чем российско-китайское сотрудничество.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>