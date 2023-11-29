МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил, что использование замороженных российских активов для восстановления Украины несет в себе потенциальный репутационный ущерб для евро, передает Bloomberg. Бельгия создаст фонд помощи Украине за счет российских активов

Он опасается, что неосторожное решение использовать замороженные активы приведет к репутационному ущербу. Кроме того, евро, который является второй по важности валютой в мире, перестанут считать безопасным, подчеркнул Гиндос.

По словам вице-президента ЕЦБ, решение об использовании активов должно быть глобальным, "в идеале принято" всеми членами Большой семерки.

"Позиция ЕЦБ по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна", — отметил Гиндос.

Он напомнил, что страны Евросоюза сейчас обсуждают возможность использовать прибыль от замороженных активов Банка России для восстановления Украины. ЕЦБ не раз выражал беспокойство относительно этой идеи. высказывался, что обеспокоен такими намерениями. Евро — вторая по важности валюта в мире, ЕЦБ должен учитывать ее долгосрочную репутацию. К альтернативе SWIFT подключился западный банк, пишет СМИ

"Думаю, есть другие способы финансировать восстановление Украины", — резюмирует Гиндос.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".