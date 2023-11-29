Bloomberg: во Франции требуют реэкспортировать сахар с Украины за пределы ЕС
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Во Франции производители сахарной свеклы настаивают на прекращении экспорта украинского сахара в Европу, пишет Bloomberg.
Из Украины поставки сахара все растут, и это начинает приносить риски материального ущерба для местных фермеров. Они хотят, чтобы сахар продавался в другие, не европейские страны и требуют четкого ответа от Еврокомиссии о том, как она будет управлять притоком дешевого украинского сахара.
Импорт украинского сахара в Евросоюз может вырасти до 700-800 тысяч тонн в сезоне 2023-2024 годов (такие оценки сделала группа производителей CGB). В Еврокомиссии считают, что импорт сахара из Украины в этом сезоне будет в два раза больше, чем в предыдущем, он существенно превысит средние годовые цифры за последние пять лет (21 500 тонн).
В Киеве официально говорили, что в этом сезоне поставят ограничение на экспорт сахара до 650 тысяч тонн по всем направлениям.
Французы поступают аналогично фермерам Восточной Европы весной этого года. Те столкнулись с приливом дешевого зерна и других сельхозпродуктов на свои рынки, что поставило под угрозу прибыль местных производителей. С весны 2023 года ряд стран — Польша, Словения, Румыния, Венгрия, запретили ввоз на свои территории украинского зерна.
При этом цена на белый сахар в Евросоюзе до сих пор высокая (в мире сейчас наблюдается дефицит подсластителей) — превышают 800 евро (878 долларов США) за тонну. Это наибольший показатель за последние десять лет.
https://1prime.ru/state_regulation/20231129/842404941.html