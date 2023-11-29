МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2024 года до 1,5%, против предыдущего, сентябрьского прогноза роста на 1,3%, говорится в новом экономическом докладе организации. Спрогнозирована динамика ВВП России в текущем и следующем годах

В 2025 году организация ждет роста ВВП страны на 1,7%.

В то же время ОЭСР теперь ожидает инфляцию в США по итогам 2024 года на уровне 2,8% против предыдущего прогноза в 2,6%. По итогам 2025 года инфляция в стране составит 2,2%, полагает организация.