2023-11-29T13:31:04+03:00
2023-11-29T13:31:04+03:00
2023-11-29T13:31:04+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231129/842405315.html
ОЭСР улучшила прогноз по ВВП США в 2024 году
Экономика
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2024 года до 1,5%, против предыдущего, сентябрьского прогноза роста на 1,3%,... ПРАЙМ, 29.11.2023
экономика, новости, сша, ввп, оэср
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2024 года до 1,5%, против предыдущего, сентябрьского прогноза роста на 1,3%, говорится в новом экономическом докладе организации.
В 2025 году организация ждет роста ВВП страны на 1,7%.
В то же время ОЭСР теперь ожидает инфляцию в США по итогам 2024 года на уровне 2,8% против предыдущего прогноза в 2,6%. По итогам 2025 года инфляция в стране составит 2,2%, полагает организация.