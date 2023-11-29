Pentapostagma.gr: США хотят закупить у Греции 75 тысяч снарядов для ВСУ
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. США намерена купить у Греции 75 000 снарядов, чтобы передать их Украине, пишет греческий pentapostagma.gr.
Сделку обсуждают в рамках процесса демилитаризации греческих островов. На данный момент она еще не одобрена. Общая стоимость контракта оценивается в 47 миллионов долларов.
Речь идет о продаже 50 тысяч снарядов калибра 105 мм, 20 тысяч снарядов калибра 155 мм и 5000 крупных снарядов калибра 203 мм.
Как отмечает портал, это не первый раз, когда Греция участвует в вооружении ВСУ. Из-за того, что российско-украинский конфликт затянулся, значительно сократились запасы боеприпасов, которые Украина получила от США и Европы. Поэтому греческое вооружение станет большой помощью для Киева, считают в Афинах.
Кроме того, в Греции говорят, что решили немедленно увеличить резервы боеприпасов, топлива и продовольствия на островах страны и регионе Эврос. Греки хотят организовать немедленные поставки зенитных комплексов Patriot, из-за того, что Турция использует множество беспилотников, что создает излишнюю нагрузку на ПВО Греции.
Запасы складов материковой Греции придется пополнять за счет продукции местных заводов и за счет покупки боеприпасов в странах ЕС и США, а также у других стран-союзников.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюз не сможет передать Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года, как заявлялось ранее. Основная причина: оборонная промышленность стран союза не может обеспечить производство необходимого количества боеприпасов. Кроме того, в странах к концу года обнажились проблемы с бюджетами, из которых предполагалось финансировать помощь Украине. В частности, в Германии Конституционный суд заморозил 60 миллиардов евро бюджетных денег из-за нецелевого использования их в предыдущие годы.
https://1prime.ru/state_regulation/20231129/842408668.html