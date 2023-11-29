МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. США намерена купить у Греции 75 000 снарядов, чтобы передать их Украине, пишет греческий pentapostagma.gr. СМИ: ЕС будет закупать снаряды для Киева, если провалит план поставок

Сделку обсуждают в рамках процесса демилитаризации греческих островов. На данный момент она еще не одобрена. Общая стоимость контракта оценивается в 47 миллионов долларов.

Речь идет о продаже 50 тысяч снарядов калибра 105 мм, 20 тысяч снарядов калибра 155 мм и 5000 крупных снарядов калибра 203 мм.

Как отмечает портал, это не первый раз, когда Греция участвует в вооружении ВСУ. Из-за того, что российско-украинский конфликт затянулся, значительно сократились запасы боеприпасов, которые Украина получила от США и Европы. Поэтому греческое вооружение станет большой помощью для Киева, считают в Афинах.

Кроме того, в Греции говорят, что решили немедленно увеличить резервы боеприпасов, топлива и продовольствия на островах страны и регионе Эврос. Греки хотят организовать немедленные поставки зенитных комплексов Patriot, из-за того, что Турция использует множество беспилотников, что создает излишнюю нагрузку на ПВО Греции. Страх перед Россией заставляет Пентагон строить новые морские базы

Запасы складов материковой Греции придется пополнять за счет продукции местных заводов и за счет покупки боеприпасов в странах ЕС и США, а также у других стран-союзников.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Евросоюз не сможет передать Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года, как заявлялось ранее. Основная причина: оборонная промышленность стран союза не может обеспечить производство необходимого количества боеприпасов. Кроме того, в странах к концу года обнажились проблемы с бюджетами, из которых предполагалось финансировать помощь Украине. В частности, в Германии Конституционный суд заморозил 60 миллиардов евро бюджетных денег из-за нецелевого использования их в предыдущие годы.