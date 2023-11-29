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2023
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ВВП России в январе-сентябре вырос на 2,9% в годовом выражении
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ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития,... ПРАЙМ, 29.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, ввп, росстат
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее.
В первом квартале текущего года экономика России, по оценке Росстата, снизилась на 1,8%, во втором — выросла на 4,9%, в третьем квартале — на 5,5%.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше.
В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос.