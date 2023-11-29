МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2023 года вырос на 2,9% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Минторг США повысил оценку роста ВВП страны

Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее.

В первом квартале текущего года экономика России, по оценке Росстата, снизилась на 1,8%, во втором — выросла на 4,9%, в третьем квартале — на 5,5%.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше.

В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос.