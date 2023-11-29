МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Среднедушевые доходы за первые девять месяцев этого года увеличились на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ВНИИ труда. Безработица в России в октябре обновила исторический минимум

"Ситуация на рынке труда продолжает оставаться благоприятной для граждан. Работодатели конкурируют за соискателей, увеличивают зарплатные предложения по вакансиям. Этот тренд наблюдается в течение всего года, что способствует и росту доходов", — передает слова генерального директора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина пресс-служба.

Согласно Росстату, рост средней номинальной заработной платы в сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,6%, а реальные зарплаты выросли на 7,2%, напомнили во ВНИИ труда.

"Высокие зарплатные предложения сохраняются в производственном секторе, IT-сфере, строительстве, логистике. По-прежнему востребованы специалисты в сфере промышленности, например, инженеры и технологи, квалифицированные рабочие", — отмечает в сообщении пресс-служба.

Платыгин добавил, что ситуация с высокими зарплатными предложениями будет сохраняться. Она будет благоприятна для тех, кто ранее не рассматривал возможность трудоустройства или испытывал сложности с поиском работы.