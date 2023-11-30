АНКАРА, 30 ноя — ПРАЙМ. Каких-либо изменений в ситуации вокруг переговоров по возобновлению "зерновой сделки" нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Союз экспортеров оценил предложение о запрете экспорта зерна

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал об отсутствии подвижек в переговорах, так как Запад продолжает санкционную политику в отношении российских удобрений и продовольствия.

"Нет, на данный момент каких-либо изменений нет", — заявил источник, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть — меморандум "Россия — ООН" — предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.