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2023
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Источник в Анкаре оценил ситуацию вокруг переговоров по "зерновой сделке"
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Каких-либо изменений в ситуации вокруг переговоров по возобновлению "зерновой сделки" нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее посол России в Турции... ПРАЙМ, 30.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, турция, зерновая сделка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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АНКАРА, 30 ноя — ПРАЙМ. Каких-либо изменений в ситуации вокруг переговоров по возобновлению "зерновой сделки" нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал об отсутствии подвижек в переговорах, так как Запад продолжает санкционную политику в отношении российских удобрений и продовольствия.
"Нет, на данный момент каких-либо изменений нет", — заявил источник, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть — меморандум "Россия — ООН" — предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.
Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.