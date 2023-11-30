БАКУ, 30 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон, Брюссель и их союзники ведут лицемерную политику по отношению к государствам Закавказья, заявил в ходе выступления в Баку на международной конференции "Права человека: поощрение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов" азербайджанский парламентарий, глава комитета по правам человека Захид Орудж.

Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США

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"Америка, Канада, Европейский союз, особенно Франция и Германия, их подручные государства проводят лицемерную и коварную политику, открыто наносят удар по безопасности региона, предпринимают агрессивные шаги по уничтожению прав народов", — сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что недавние заявления и шаги США в отношении Баку нанесли серьезный ущерб отношениям двух стран. На прошлой неделе Сенат Конгресса США одобрил закон о поддержке армян, предусматривающий прекращение помощи Азербайджану в сфере безопасности. Парламент Азербайджана осудил принятие Сенатом Конгресса США "Акта о защите армян".