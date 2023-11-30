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США ведут лицемерную политику в Закавказье, считают в Азербайджане
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Вашингтон, Брюссель и их союзники ведут лицемерную политику по отношению к государствам Закавказья, заявил в ходе выступления в Баку на международной конференции "Права человека:... ПРАЙМ, 30.11.2023
экономика, новости, в мире, сша, азербайджан, закавказье, международная политика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БАКУ, 30 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон, Брюссель и их союзники ведут лицемерную политику по отношению к государствам Закавказья, заявил в ходе выступления в Баку на международной конференции "Права человека: поощрение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов" азербайджанский парламентарий, глава комитета по правам человека Захид Орудж.
"Америка, Канада, Европейский союз, особенно Франция и Германия, их подручные государства проводят лицемерную и коварную политику, открыто наносят удар по безопасности региона, предпринимают агрессивные шаги по уничтожению прав народов", — сказал он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что недавние заявления и шаги США в отношении Баку нанесли серьезный ущерб отношениям двух стран. На прошлой неделе Сенат Конгресса США одобрил закон о поддержке армян, предусматривающий прекращение помощи Азербайджану в сфере безопасности. Парламент Азербайджана осудил принятие Сенатом Конгресса США "Акта о защите армян".