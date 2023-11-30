МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам ноября замедлилась до 2,4% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. В МЭР заявили об ускорении инфляция в России на 27 ноября

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя лишь до 2,7%.

Безработица в еврозоне в октябре составила 6,5%, как и месяцем ранее, добавляет Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.