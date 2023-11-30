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https://1prime.ru/state_regulation/20231130/842416936.html
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам ноября
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Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам ноября замедлилась до 2,4% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 30.11.2023
экономика, новости, еврозона, инфляция, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам ноября замедлилась до 2,4% с 2,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя лишь до 2,7%.
Безработица в еврозоне в октябре составила 6,5%, как и месяцем ранее, добавляет Евростат.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.