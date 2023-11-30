МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" получит 4,2 миллиарда рублей для поддержки работы в сельской местности, это предусмотрено в рамках федерального бюджета на 2024 год, заявила статс-секретарь и замглавы Минцифры Алёна Руденко на совещании в Госдуме. "Почта России" назвала доход от продажи непрофильных активов

"По следующему году в рамках федбюджета предусмотрено 4,2 миллиарда рублей "Почте России" выделение на отделения почтовой связи в сельской местности. Нами подготовлено соответствующее распоряжение, оно согласовано с министерством финансов, внесено 29 ноября в правительство РФ", — сказала Руденко.

Гендиректор "Почты России" Михаил Волков в своем аудите отметил, что независимый аудит был проведен по поручению совета директоров.

"Результаты его представлены членам совета директоров, но вот я надеюсь, что мы завершим наше обсуждение на совете директоров уже очно. Сейчас, несмотря на то, что у нас действует мораторий для коммерческих компаний по проверкам, компания "Почта России" в виде господдержки получила три проверки… Сейчас идет проверка федерального казначейства, и соответственно у нас там в начале декабря начинается проверка Счетной палаты — до августа 2024 года", — сказал Волков.

Что касается закрытия части отделений, глава компании назвал эту идею "нецелесообразной".

"И более того, как я уже сказал, это непростая задача, но даже уже в этом году, несмотря на все сложности мы восстанавливаем работу, открывали сельские отделения", — отметил он.

В октябре замминистра финансов Ирина Окладникова сообщила, что Минфин не планирует выделять "Почте России" дополнительные средства на финансирование отдельных направлений до того, как в отношении компании закончится аудит и проверка Казначейства. Позже сенаторы рекомендовали правительству РФ разработать план финансового оздоровления акционерного общества "Почта России".