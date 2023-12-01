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2023
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России остался на октябрьском уровне
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Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре остался на уровне октября в 53,8 пункта, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный... ПРАЙМ, 01.12.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, промышленность рф, индекс pmi обрабатывающих отраслей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре остался на уровне октября в 53,8 пункта, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей в ноябре не изменился и составил 53,8 пункта, что свидетельствует о значительном улучшении условий ведения бизнеса. Здоровье сектора укреплялось последние 19 месяцев", — говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.