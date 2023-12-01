МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре остался на уровне октября в 53,8 пункта, говорится в сообщении агентства S&P Global. Мишустин отметил адаптацию промышленности к новым вызовам

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей в ноябре не изменился и составил 53,8 пункта, что свидетельствует о значительном улучшении условий ведения бизнеса. Здоровье сектора укреплялось последние 19 месяцев", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.