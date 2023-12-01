МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2024-2026 годы, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства города. "Почта России" получит средства из бюджета для поддержки отделений в селах

"Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2024 год… Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 2025 и 2026 годов", — говорится в документе.

Мосгордума на пленарном заседании в среду поддержала городской бюджет столицы на 2024-2026 годы. Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы — в 4 триллиона 790,1 миллиарда. Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объеме до 159,5 миллиарда рублей.