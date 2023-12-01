2023-12-01T19:53:00+03:00
2023-12-01T19:53:08+03:00
2023-12-01T19:53:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231201/842436938.html
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2024-2026 годы
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2024-2026 годы, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства города. "Утвердить основные... ПРАЙМ, 01.12.2023
регионы, экономика, новости, россия, москва, сергей собянин, бюджет
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/41/832574171.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/41/832574171.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/41/832574168.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/41/832574168.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/41/832574165.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/41/832574165.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231130/842426691.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2024-2026 годы, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства города.
"Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2024 год… Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 2025 и 2026 годов", — говорится в документе.
Мосгордума на пленарном заседании в среду поддержала городской бюджет столицы на 2024-2026 годы. Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы — в 4 триллиона 790,1 миллиарда. Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объеме до 159,5 миллиарда рублей.