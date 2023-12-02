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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231202/842438974.html
Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС, сообщили СМИ
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Евросоюз в сентябре приобрел у России максимальный с марта прошлого года объем зерна, в результате страна вошла в пятерку крупнейших поставщиков объединению впервые за полтора... ПРАЙМ, 02.12.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, ес, россия, экспорт зерна
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре приобрел у России максимальный с марта прошлого года объем зерна, в результате страна вошла в пятерку крупнейших поставщиков объединению впервые за полтора года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Согласно данным ведомства, ЕС резко нарастил закупки российского зерна — на 22% за месяц и в 10 раз за год, до 180 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом закупок с марта 2022 года и позволило России стать четвертым крупнейшим экспортером зерна в ЕС.
Главным направлением импорта для Евросоюза стала Украина, поставки откуда за месяц выросли на 1%, а за год, наоборот, снизились — на четверть, до 1,2 миллиона тонн.
Вторым основным поставщиком была Бразилия, которая нарастила экспорт за месяц сразу в 1,8 раза — до 1,1 миллиона тонн. Тройку лидеров замкнула Турция, отправившая в Евросоюз 204 тысячи тонн зерна (+4% за месяц). Пятой стала Канада, чьи продажи сократились на треть — до 139 тысяч тонн.