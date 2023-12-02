МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Евросоюз в сентябре приобрел у России максимальный с марта прошлого года объем зерна, в результате страна вошла в пятерку крупнейших поставщиков объединению впервые за полтора года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Глава Минсельхоза отчитался о сборе зерна в России

Согласно данным ведомства, ЕС резко нарастил закупки российского зерна — на 22% за месяц и в 10 раз за год, до 180 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом закупок с марта 2022 года и позволило России стать четвертым крупнейшим экспортером зерна в ЕС.

Главным направлением импорта для Евросоюза стала Украина, поставки откуда за месяц выросли на 1%, а за год, наоборот, снизились — на четверть, до 1,2 миллиона тонн.

Вторым основным поставщиком была Бразилия, которая нарастила экспорт за месяц сразу в 1,8 раза — до 1,1 миллиона тонн. Тройку лидеров замкнула Турция, отправившая в Евросоюз 204 тысячи тонн зерна (+4% за месяц). Пятой стала Канада, чьи продажи сократились на треть — до 139 тысяч тонн.