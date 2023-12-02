БРЮССЕЛЬ, 2 дек — ПРАЙМ. Лидерам европейских стран будет сложно убедить их жителей в необходимости оказывать Киеву финансовую и военную помощь, заявила в интервью французской газете Monde замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. "Пусть стоят". На западе Украины возник скандал из-за советских памятников

Она полагает, что в "долгосрочной перспективе ясно", что Украина якобы должна выиграть в конфликте с Россией, а также присоединиться к Евросоюзу.

"Однако эти стратегические дебаты о будущем Украины и об отношениях между ЕС и Россией необходимы, главы государств и правительств должны их провести. Потому что им непросто убедить своих граждан в том, что необходимо оказывать Киеву финансовую и военную помощь", — сказала Юрова.

Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.