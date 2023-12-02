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2023
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Убедить европейцев оказывать помощь Киеву сложно, признали в ЕК
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Лидерам европейских стран будет сложно убедить их жителей в необходимости оказывать Киеву финансовую и военную помощь, заявила в интервью французской газете Monde замглавы... ПРАЙМ, 02.12.2023
финансы, экономика, новости, ес, европа, ек, помощь украине
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек — ПРАЙМ. Лидерам европейских стран будет сложно убедить их жителей в необходимости оказывать Киеву финансовую и военную помощь, заявила в интервью французской газете Monde замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.
Она полагает, что в "долгосрочной перспективе ясно", что Украина якобы должна выиграть в конфликте с Россией, а также присоединиться к Евросоюзу.
"Однако эти стратегические дебаты о будущем Украины и об отношениях между ЕС и Россией необходимы, главы государств и правительств должны их провести. Потому что им непросто убедить своих граждан в том, что необходимо оказывать Киеву финансовую и военную помощь", — сказала Юрова.
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.