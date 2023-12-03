МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Российский аукционный холдинг, в который вошли Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом, 3 декабря проведут первые торги из 83 лотов музейного уровня на предварительную сумму в полмиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукциона. Мосбиржа перевела торги акциями "СПБ биржи" в режим дискретного аукциона

Он станет первым по уровню и тематически сопоставимым с отмененными "русскими торгами " Christie's и Sotheby's.