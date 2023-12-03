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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231203/842441220.html
Российский аукцион - аналог Christie's - проведет первые торги в Москве
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Российский аукционный холдинг, в который вошли Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом, 3 декабря проведут первые... ПРАЙМ, 03.12.2023
экономика, новости, россия, москва, аукционный холдинг, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Российский аукционный холдинг, в который вошли Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом, 3 декабря проведут первые торги из 83 лотов музейного уровня на предварительную сумму в полмиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукциона.
Он станет первым по уровню и тематически сопоставимым с отмененными "русскими торгами " Christie's и Sotheby's.