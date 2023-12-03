МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Поступления в государственный бюджет Украины от таможенных органов страны снизились в ноябре на 253 миллиона долларов из-за блокады коммерческих грузовиков на погранпереходах со стороны Польши и Словакии, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. На Западе назвали территории, которые Украине придется отдать России

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что из-за блокады украинский экспорт сократился на 40%, при этом в ряде пунктов пропуска он упал вдвое.

"Польша решила наказывать Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной. Поступления от таможни на Украине упали в ноябре на 9,2 миллиарда гривен (253 миллиона долларов) из-за блокады коммерческих фур на погранпереходах со стороны Польши и Словакии. А теперь к блокаде подключилась еще и Венгрия", — написал Азаров в соцсети.

Ранее депутат Рады Украины Ярослав Железняк заявил, что государственная таможенная служба в ноябре перевела в госбюджет 39,2 миллиарда гривен (более миллиарда долларов), что равно 81% от всего плана поступлений, причина недоимки, по его мнению, связана с блокированием польскими перевозчиками украинской границы.

Польский обозреватель Петр Козловский ранее отмечал, что протест польских перевозчиков уже нанес украинской стороне убытки в размере более 400 миллионов евро.

Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.