2023-12-03T18:17:00+03:00
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2023
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Глава МИД Британии заявил, что будет убеждать США продолжать помогать Киеву
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Глава британского МИД Дэвид Кэмерон рассказал изданию Sun, что на следующей неделе в ходе поездки в Вашингтон он будет убеждать власти страны продолжать поддержку Украины. "На... ПРАЙМ, 03.12.2023
финансы, экономика, новости, украина, сша, великобритания, финансовая помощь, поставки оружия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон рассказал изданию Sun, что на следующей неделе в ходе поездки в Вашингтон он будет убеждать власти страны продолжать поддержку Украины.
"На следующей неделе я отправлюсь в Вашингтон, чтобы поработать с нашим ближайшим и самым сильным союзником — США. Там сейчас идут дебаты о том, как активно и как долго помогать Украине. Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность… Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться намеченного курса и привлекать других союзников", — написал Кэмерон в статье для издания.
Кэмерон также заявил, что "если сложить экономики стран, поддерживающих Украину", то получится, что они превосходят Россию "в соотношении почти 30 к 1".
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.