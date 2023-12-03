МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон рассказал изданию Sun, что на следующей неделе в ходе поездки в Вашингтон он будет убеждать власти страны продолжать поддержку Украины. Британия раскрыла нового врага Украины

"На следующей неделе я отправлюсь в Вашингтон, чтобы поработать с нашим ближайшим и самым сильным союзником — США. Там сейчас идут дебаты о том, как активно и как долго помогать Украине. Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность… Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться намеченного курса и привлекать других союзников", — написал Кэмерон в статье для издания.

Кэмерон также заявил, что "если сложить экономики стран, поддерживающих Украину", то получится, что они превосходят Россию "в соотношении почти 30 к 1".

Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.