МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россия переходит к рынку дорогого труда: дефицит рабочих кадров в стране к 2030 году достигнет 2-4 миллионов человек, повышение зарплат неизбежно, но проблему не решит — такие выводы содержатся в исследовании компании "Яков и Партнеры", с которым ознакомилось РИА Новости. В Минпромторге раскрыли количество необходимых кадров в промышленности

Авторы проанализировали данные о 38 миллионах вакансий, размещенных с 2018 по июль 2023 года, и увидели, что дефицит кадров на российском рынке существует уже сейчас: количество публикуемых работодателями вакансий увеличилось за этот период в 1,8 раза, а медианная предлагаемая зарплата увеличилась в два раза, что существенно больше, чем рост ВВП.

"К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона – высшей квалификации", — прогнозируют эксперты. По их мнению, сильнее всего проблема затронет обрабатывающую промышленность (0,8-1,1 миллиона человек), логистику (0,3-0,5 миллиона) и торговлю (0,3-0,5 миллиона).

При этом, по их мнению, привычные подходы — повышение зарплат и привлечение мигрантов — не позволят полностью решить проблему, равно как и повышение производительности труда, если оно будет идти существующими темпами.

"Мы переходим к рынку дорогого труда и дефицитных кадров. Бизнесу придется увеличивать зарплаты и улучшать условия для сотрудников, повышать производительность труда и выстраивать долгосрочные партнерские отношения с учебными заведениями", — резюмирует партнер компании и соавтор исследования Елена Кузнецова.

Государству авторы предлагают поддержать работодателей, которые будут создавать достойные условия труда и инвестировать в образование, адаптировать систему образования к потребностям рынка, предложить программы по репатриации русскоязычных специалистов и привлечению мигрантов с дефицитными профессиями, а также расширять поддержку программ по повышению производительности труда.

Без решения проблемы столь масштабный дефицит рабочей силы создает риски для экономики, бизнеса и общества в целом, предупреждают эксперты. По их оценке, недостаток трудовых ресурсов может привести к снижению потенциального роста ВВП на 1-2% в год, дополнительному росту инфляции на величину до 10%, а также к срыву проектов по обеспечению технологического суверенитета и переориентации экономики.