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В Москве загорелось производственно-складское здание
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. Производственно-складское здание на востоке Москвы горит на площади две тысячи "квадратов", информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России... ПРАЙМ, 04.12.2023
новости, экономика, россия, москва, пожар, мчс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Производственно-складское здание на востоке Москвы горит на площади две тысячи "квадратов", информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"На востоке Москвы горит производственно-складское здание на площади 2 000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на месте работают более 150 специалистов и 50 единиц техники.
Ранее МЧС сообщало о пожаре в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании на шоссе Открытое, дом 12, корпус 3.