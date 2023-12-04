МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Производственно-складское здание на востоке Москвы горит на площади две тысячи "квадратов", информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали

"На востоке Москвы горит производственно-складское здание на площади 2 000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте работают более 150 специалистов и 50 единиц техники.

Ранее МЧС сообщало о пожаре в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании на шоссе Открытое, дом 12, корпус 3.