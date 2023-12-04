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В Москве локализовали пожар в производственно-складском здании
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Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализован на площади 2 тысячи "квадратов", сообщает МЧС России. "В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на... ПРАЙМ, 04.12.2023
экономика, новости, россия, москва, пожар, локализация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализован на площади 2 тысячи "квадратов", сообщает МЧС России.
"В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2 000 квадратных метров", — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС сообщало о пожаре в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании на шоссе Открытое, дом 12, корпус 3.