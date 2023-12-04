МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализован на площади 2 тысячи "квадратов", сообщает МЧС России. В Москве загорелось производственно-складское здание

"В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2 000 квадратных метров", — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее МЧС сообщало о пожаре в разноуровневом 2-3 этажном административно-производственном здании на шоссе Открытое, дом 12, корпус 3.