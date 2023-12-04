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2023
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В Кремле оценили адаптацию российской экономики к СВО
Экономика
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Экономика России адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимые условия для ее продолжения, сообщил журналистам официальный представитель Кремля... ПРАЙМ, 04.12.2023
экономика, новости, россия, экономика, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимые условия для ее продолжения, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения", — отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России отметил, что, несмотря на все ограничения, экономика России вышла на траекторию роста и стабильность обеспечена.
Ранее Министерство экономического развития сообщало, что рост ВВП России в октябре замедлился до пяти процентов, при этом показатель с начала года вырос на 3,2 процента. Росстат оценивал рост ВВП в январе — сентябре в 2,9 процента.