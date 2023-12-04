МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Экономика России адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимые условия для ее продолжения, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Экономика на военных рельсах: какой сюрприз готовит Россия

"Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения", — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России отметил, что, несмотря на все ограничения, экономика России вышла на траекторию роста и стабильность обеспечена.

Ранее Министерство экономического развития сообщало, что рост ВВП России в октябре замедлился до пяти процентов, при этом показатель с начала года вырос на 3,2 процента. Росстат оценивал рост ВВП в январе — сентябре в 2,9 процента.