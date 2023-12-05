МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень грузов северного завоза первой категории, которые будут поставляться в районы Крайнего Севера, говорится в сообщении кабмина. Правительство утвердило стратегию развития цифровой трансформации АПК

"Правительство утвердило перечень грузов северного завоза первой категории. Они будут поставляться в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории в приоритетном порядке", — сообщил кабмин.

Уточняется, что в перечень, утвержденный распоряжением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания — всего около 160 наименований.

На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты, отмечает правительство. Такая возможность предусмотрена ещё одним постановлением, подписанным Михаилом Мишустиным.

В ноябре правительство России утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами.

Северный завоз — комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Завоз товаров осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.