МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Риск второго президентского срока Дональда Трампа превышает все прочие — такой вывод напрашивается из публикаций СМИ. В этой ситуации цель Джерома Пауэлла — сохранить жизнеспособность Федеральной резервной системы, в то время как биткоин и золото дорожают, пишет Bloomberg. Конец истории. Пушков назвал новый признак завершения гегемонии США

Возможность возвращения Трампа в главное кресло в Белом доме одни оценивают, как позитивный риск, другие считают кошмаром. Однако лидерство экс-главы государства на первичных республиканских выборах несомненно — "его нос теперь на самом деле впереди всех", пишет издание.

Впору задуматься о том, что будет означать второй срок Трампа. Либералы в тревоге — они считают, что это окажется настоящим авторитарным кошмаром. Однако опасения преждевременны — во-первых, лидер рейтингов еще может измениться, во-вторых второе пришествие Трампа пока не особо беспокоит финансовый мир на фоне прочих рисков. Пока тревога выражается лишь в опережающем росте цен на металлы и криптовалюты.

А вот действиям Федеральной резервной системы стоит уделить особое внимание. По мнению опрошенных изданием экспертов, она будет склоняться к мягкости вне зависимости от хода голосования или поведения биржевых активов. "ФРС развернулась и не собирается отступать. Инвестируйте соответственно", — советует геополитический аналитик Clocktower Group Марко Папич. По его мнению, даже стабильно высокая инфляция уже не вернет ястребиную риторику.

Иными словами, главе ФРС Джерому Пауэллу жизненно необходимо сохранить ФРС как институт. В его беспристрастности уже высказывают сомнения, а второе президентство Трампа поставит крест на самой идее независимости регулятора.

При этом золото и биткоин штурмуют исторические рекорды — такое обычно наблюдалось во время крупных обвалов рынка. Но вряд ли регулятор обратит на это внимание в попытках минимизировать риски прихода "более фашистского" Трампа, который уже точно знает, на какие рычаги давить, делает вывод издание.