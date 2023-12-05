ПЕКИН, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Китая в иностранной и национальной валютах на уровне "A1", прогноз рейтинга был понижен со стабильного до негативного уровня, говорится в сообщении рейтингового агентства. НСПК присвоит рейтинги банкам, работающим с картами "Мир"

Агентство отмечает, что изменение прогноза на "негативный" обусловлено ростом рисков, связанных со структурным и устойчивым снижением экономического роста в среднесрочной перспективе и продолжающимся сокращением сектора недвижимости в Китае.

Подтверждение долгосрочного рейтинга на уровне "A1", как говорится в тексте, обусловлено огромным размером экономики Китая, устойчивые, хотя и замедляющиеся, потенциальные темпы роста поддерживают высокую способность экономики страны амортизировать шоки.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, заявил, что экономика Китая стабильно восстанавливается и улучшается, а КНР продолжает оставаться самым мощным двигателем глобального роста.

Китайская экономика в 2023 году вырастет на 5,4% в свете активного восстановления после пандемии, при этом в 2024 году рост замедлится до 4,6% на фоне проблем на рынке недвижимости и снижения внешнего спроса, говорится в опубликованном ранее докладе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам миссии в Китай.

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно 5%.