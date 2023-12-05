МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московской биржи) начинает 11 декабря аукционы по закупкам зерна в государственный интервенционный фонд, всего на следующей неделе запланированы три аукциона, следует из документов, размещенных на сайте биржи. "Русагро" предложит свою продукцию на товарных аукционах НТБ

На первом аукционе (он пройдет в понедельник, 11 декабря) для закупки предложена мягкая пшеница 3-го класса урожая 2023 года общим объемом 13,5 тысячи тонн, мягкая пшеница 4-го класса урожая 2023 года общим объемом 5,4 тысячи тонн и рожь не ниже 3-го класса урожая 2023 года в объеме 2,7 тысячи тонн.

На аукционе во вторник, 12 декабря, предложена мягкая пшеница 3-го класса урожая 2023 года общим объемом 12,15 тысячи тонн, мягкая пшеница 4-го класса урожая 2023 года общим объемом 5,4 тысячи тонн и рожь не ниже 3-го класса урожая 2023 года в объеме 2,7 тысячи тонн. Предложение в среду, 13 декабря — мягкая пшеница 3-го класса урожая 2023 года общим объемом 10,8 тысячи тонн, мягкая пшеница 4-го класса урожая 2023 года общим объемом 8,64 тысячи тонн и рожь не ниже 3-го класса урожая 2023 года в объеме 1,485 тысячи тонн.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. В прошлом году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллиона тонн зерна, а до конца текущего года Минсельхоз планировал направить в фонд еще до 2 миллионов тонн.