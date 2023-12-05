МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московской биржи) начинает 11 декабря аукционы по закупкам зерна в государственный интервенционный фонд, всего на следующей неделе запланированы три аукциона, следует из документов, размещенных на сайте биржи.

"Русагро".

"Русагро" предложит свою продукцию на товарных аукционах НТБ

На первом аукционе (он пройдет в понедельник, 11 декабря) для закупки предложена мягкая пшеница 3-го класса урожая 2023 года общим объемом 13,5 тысячи тонн, мягкая пшеница 4-го класса урожая 2023 года общим объемом 5,4 тысячи тонн и рожь не ниже 3-го класса урожая 2023 года в объеме 2,7 тысячи тонн.

На аукционе во вторник, 12 декабря, предложена мягкая пшеница 3-го класса урожая 2023 года общим объемом 12,15 тысячи тонн, мягкая пшеница 4-го класса урожая 2023 года общим объемом 5,4 тысячи тонн и рожь не ниже 3-го класса урожая 2023 года в объеме 2,7 тысячи тонн. Предложение в среду, 13 декабря — мягкая пшеница 3-го класса урожая 2023 года общим объемом 10,8 тысячи тонн, мягкая пшеница 4-го класса урожая 2023 года общим объемом 8,64 тысячи тонн и рожь не ниже 3-го класса урожая 2023 года в объеме 1,485 тысячи тонн.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. В прошлом году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллиона тонн зерна, а до конца текущего года Минсельхоз планировал направить в фонд еще до 2 миллионов тонн.