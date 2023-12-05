МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении со следующего года индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) — с более гибкими условиями. Третье чтение запланировано на 6 декабря. В Госдуме оценили перспективы ИИС третьего типа в экономике

ИИС — это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по НДФЛ. Сейчас в России действуют ИИС двух типов (А и Б): для первого предусмотрен возврат владельцу счета 13% внесенной на него суммы, для второго — освобождение от налога на доход от инвестиций при закрытии счета. Но получить эти льготы можно лишь при условии, что счет открыт минимум в течение трех лет.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ в целях создания дополнительных инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок. Он позволяет начиная с 2024 года оформлять новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с более гибкими условиями, который предполагает наличие больших льгот, чем любой из существующих сейчас договоров ИИС.

Управляющие компании (УК) паевых инвестиционных фондов (ПИФов) смогут открывать ИИС-III, на которых можно будет учитывать паи фондов под их управлением, и деньги, передаваемые в оплату паев или полученные при их погашении. Но в связи с различными требованиями к структуре активов разных типов ПИФов на начальном этапе планируется дать УК право открывать и вести ИИС-III только в отношении открытых фондов — ОПИФов. А граждане смогут продолжить использовать "старые" ИИС на прежних условиях либо трансформировать их в ИИС-III без заключения нового договора.

Инвесторы же, не имевшие действующего ИИС на 1 января 2024 года, смогут оформить договор на ведение ИИС-III. Законопроект позволяет открывать не более трех ИИС, причем без ограничения по сумме денежных средств. При этом для предупреждения возможных злоупотреблений нельзя будет переводить активы с одного ИИС на другой ранее открытый ИИС, на котором уже учитываются какие-либо активы. Сейчас физлицо может иметь лишь один ИИС с ограничением суммы взноса в 1 миллион рублей в год.

При необходимости дорогостоящего медицинского лечения граждане смогут полностью или частично снять средства с ИИС-III без расторжения договора. Перечень таких дорогостоящих видов лечения утвердит правительство, а Банк России установит порядок и сроки выплаты денежных средств, в том числе требования к составу предоставляемых при этом документов.

При этом кабмин должен будет определить категории финансовых инструментов, которые нельзя будет приобрести на ИИС. Госдума рекомендовала ему запретить приобретать на ИИС ценные бумаги иностранных эмитентов. Замглавы Минфина Алексей Моисеев в ноябре на заседании думского комитета по финансовому рынку заверял, что в проекте постановления правительства, который подготовит министерство, не будет права инвестировать в иностранные ценные бумаги с использованием ИИС.