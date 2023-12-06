МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Ответственная работа" для развития искусственного интеллекта приведет к созданию "человекоцентричной" экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора. Искусственный интеллект "Жириновский" оценил запрет "наливаек"

"Мы верим, что ответственная работа по развитию искусственного интеллекта на благо человека приведет к становлению новой, человекоцентричной модели экономики, да и всего общества в целом", — сказал глава Сбербанка.

И, по словам Грефа, Сбербанк хочет быть частью этого процесса.

Потребительская модель, когда человек рассматривается исключительно как кошелек, как источник дохода, уйдет в прошлое, также считает он.

"Задача бизнеса — помогать клиенту быть гибким и адаптивным в нестабильном мире. Эта нестабильность, эта хрупкость никуда не денется", — заключил Греф.

Различные компании в России и мире заявляют сейчас о развитии технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка больших массивов текстовых и числовых данных. Кроме того, элементы искусственного интеллекта используются в некоторых программах "автоследования", когда клиент брокерского подразделения может в своих решениях следовать за успешным трейдером, даже если это не человек, а компьютерная программа.