МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В следующем году мир столкнется с новым трендом — "мягким падением" экономики. Он затронет все страны в разной степени, однако России будет проще, чем другим, за счет накопленного золота пишет иранская Donya-e-Eqtesad. Финансист дал совет, как в кризис не попасть на "корабль дураков"

"Мягкая посадка" крупнейших экономик мира, которую ожидают некоторые аналитики, сократит спрос на товары и повысит интерес к золоту. Это связано с сохранением геополитических угроз, стагнацией крупных рынков недвижимости (например, в Китае) и стремлением центробанков нарастить золотые запасы. На фоне всех этих неопределенностей инвесторы тоже предпочтут золото акциям и облигациям, пишет издание.

Это обусловлено тем, что драгметалл традиционно считается "активом-убежищем": спрос на него растет в период любых кризисов и нестабильности. Это касается не только обвалов, но и опережающего роста экономики, сопровождающегося скачком инфляции.

В следующем году с большой долей вероятности желтый металл будет блестеть так же ярко и привлекательно, полагает автор статьи. Крупнейшие центробанки, в том числе, Нацбанк Китая, могут и хотят скупать золото для страховки от внутренней нестабильности. То же самое готовятся делать инвесторы, чтобы покрыть геополитические риски.

Все ждут, что 2024 год будет весьма напряженным — текущая ситуация в глобальной политике не оставляет иных вариантов. Это усиливает неопределенность на рынках, повышает риски санкций и активизирует поиск путей их обхода. Оптимальный вариант — золото: в отличие от доллара, оно не несет "политической нагрузки" и не нуждается в проводке через платежные системы, такие как SWIFT.

Россия, Китай и Турция уже не первый год стремительно скупают драгметалл. Доля его высока в резервах развитых стран — США и Германия. И она продолжит расти, как минимум, в течение ближайших пяти лет, пишет издание. Если геополитика пойдет по худшему сценарию, и власть в ключевых странах, таких как США, Тайвань и Мексика изменится после выборов, посадка в 2024 году может оказаться не мягкой, а жесткой. Тогда золото станет еще дороже, делает вывод автор публикации.

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