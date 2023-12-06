МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Наштампованные санкции не привели к краху экономики РФ, во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен, основные сложности преодолены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". Британия заявила о новых санкциях против России

"Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были. Прежде всего во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление. Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности", — сказал Мишустин.

Даже оппоненты говорят об успехах РФ в экономике, они открыто признают, что санкции против России не действуют, — добавил он.

Премьер отметил, что рост ВВП в октябре в годовом выражении составил около 5%, по результатам десяти месяцев — 3,2%, а по итогам года ожидается около 3%.