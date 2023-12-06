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2023
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Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин
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Наштампованные санкции не привели к краху экономики РФ, во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен, основные сложности преодолены, заявил премьер-министр РФ... ПРАЙМ, 06.12.2023
экономика, новости, михаил мишустин, санкции против рф, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Наштампованные санкции не привели к краху экономики РФ, во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен, основные сложности преодолены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были. Прежде всего во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление. Во многих отраслях уровень начала прошлого года уже превышен. По большей части мы преодолели основные возникшие сложности", — сказал Мишустин.
Даже оппоненты говорят об успехах РФ в экономике, они открыто признают, что санкции против России не действуют, — добавил он.
Премьер отметил, что рост ВВП в октябре в годовом выражении составил около 5%, по результатам десяти месяцев — 3,2%, а по итогам года ожидается около 3%.